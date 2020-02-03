Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» обыграть «Детройт» в матче НБА
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Детройт Пистонс» в овертайме обыграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Детройт Пистонс» в овертайме обыграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся в Детройте, завершилась со счетом 128:123 (30:44, 38:21, 22:24, 21:22, 17:12). В составе хозяев по
«Детройт» прервал серию из пяти поражений, а «Денвер» потерпел вторе поражение в последних четырех матчах.