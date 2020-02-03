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00:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» обыграть «Детройт» в матче НБА

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Детройт Пистонс» в овертайме обыграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча, состоявшаяся в Детройте, завершилась со счетом 128:123 (30:44, 38:21, 22:24, 21:22, 17:12). В составе хозяев по дабл-даблу сделали Андре Драммонд (21 очков, 17 подборов), ставший самым результативным игроком команды, и Брюс Браун (19 очков, 10 подборов). У гостей трипл-дабл оформил Никола Йокич, набравший 39 очков, 10 подборов и 11 передач.

«Детройт» прервал серию из пяти поражений, а «Денвер» потерпел вторе поражение в последних четырех матчах.

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