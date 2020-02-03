«Хьюстон» переиграл «Нью-Орлеан», Харден набрал 40 очков
В очередном матче Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс».
В очередном матче Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс».
«Хьюстон» уже в первой четверти смог захватить лидерство в матче, выиграв первый игровой отрезок с разницей в два очка. Во второй четверти «Хьюстону» удалось увеличить преимущество до пяти очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 65:60 в пользу «Рокетс».
В третьем игровом отрезке «Пеликанс» удалось совершить рывок и вырваться вперёд на одно очко, однако в заключительной двенадцатиминутке «Хьюстон» оказался сильнее. Итоговый счёт встречи — 117:109 (30:28, 35:32, 27:33, 25:16).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Харден, остановившийся в шаге от
В составе «Пеликанс»