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00:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хьюстон» переиграл «Нью-Орлеан», Харден набрал 40 очков

В очередном матче Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс».

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Источник: AP 2020

«Хьюстон» уже в первой четверти смог захватить лидерство в матче, выиграв первый игровой отрезок с разницей в два очка. Во второй четверти «Хьюстону» удалось увеличить преимущество до пяти очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 65:60 в пользу «Рокетс».

В третьем игровом отрезке «Пеликанс» удалось совершить рывок и вырваться вперёд на одно очко, однако в заключительной двенадцатиминутке «Хьюстон» оказался сильнее. Итоговый счёт встречи — 117:109 (30:28, 35:32, 27:33, 25:16).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Харден, остановившийся в шаге от трипл-дабла, набрав 40 очков, совершив 10 подборов и отдав 9 результативных передач. Ещё один дабл-дабл на счету Дануэла Хауса — 12 очков и 12 подборов.

В составе «Пеликанс» дабл-даблы на счету Брэндона Ингрэма (28 очков и 12 подборов), Зайона Уильямсона (21+10), Лонзо Болла (10+11) и Джоша Харта (16+10).

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