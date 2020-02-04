«Миннесота» уступила «Кингз». С Таунсом в составе «Тимбервулвз» проиграли 16 игр подряд

«Сакраменто» одержал вторую победу за последние три матча. «Миннесота» в свою очередь потерпела 12-е поражение кряду. При этом с Таунсом в составе серия поражений команды составляет 16 матчей. Серия без побед у самого Таунса длится с 27 ноября.