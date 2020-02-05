«Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио», у Леброна 36 очков
На стадионе «Стэйплс-центр» (Лос-Анджелес, Калифорния, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс».
На стадионе «Стэйплс-центр» (Лос-Анджелес, Калифорния, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс».
Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 129:102.
Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал лёгкий форвард Леброн Джеймс, на его счету 36 очков и 7 подборов,
Эта победа стала второй подряд для «Лейкерс». Команда из