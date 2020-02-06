Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» обыграли «Майами» в матче НБА
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» обыграли «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» обыграли «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая на площадке «Клипперс», завершилась со счетом 128:111 (25:23, 30:35, 37:22, 36:31). В составе хозяев
Результаты других встреч:
«Детройт» — «Финикс» — 116:108;.
«Бостон» — «Орландо» — 116:100;.
«Бруклин» — «Голден Стэйт» — 129:88;.
«Торонто» — «Индиана» — 119:118;.
«Миннесота» — «Атланта» — 120:127;.
«Оклахома-Сити» — «Кливленд» — 109:103;.
«Даллас» — «Мемфис» — 107:121;.
«Юта» — «Денвер» — 95:98.