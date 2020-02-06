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14:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» обыграли «Майами» в матче НБА

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» обыграли «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая на площадке «Клипперс», завершилась со счетом 128:111 (25:23, 30:35, 37:22, 36:31). В составе хозяев дабл-дабл сделал Пол Джордж (23 очка, 10 передач), 23 очка набрал Ландри Шамет. У «Майами» Деррик Джонс набрал 25 очков и сделал 9 подборов, Эдрис Адебайо оформил дабл-дабл (22 очка, 11 подборов).

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Результаты других встреч:

«Детройт» — «Финикс» — 116:108;.

«Бостон» — «Орландо» — 116:100;.

«Бруклин» — «Голден Стэйт» — 129:88;.

«Торонто» — «Индиана» — 119:118;.

«Миннесота» — «Атланта» — 120:127;.

«Оклахома-Сити» — «Кливленд» — 109:103;.

«Даллас» — «Мемфис» — 107:121;.

«Юта» — «Денвер» — 95:98.

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