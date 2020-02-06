Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» обыграли «Майами» в матче НБА

Встреча, прошедшая на площадке «Клипперс», завершилась со счетом 128:111 (25:23, 30:35, 37:22, 36:31). В составе хозяев дабл-дабл сделал Пол Джордж (23 очка, 10 передач), 23 очка набрал Ландри Шамет. У «Майами» Деррик Джонс набрал 25 очков и сделал 9 подборов, Эдрис Адебайо оформил дабл-дабл (22 очка, 11 подборов).