Джеймс и Адетокунбо выбрали составы команд на Матч звезд НБА

Источник: AP 2020

Оба баскетболиста стали капитанами команд, так как набрали наибольшее количество голосов болельщиков. Стартовые пятерки были определены ранее. Вместе с Адетокунбо на паркет с первых минут выйдут Джоэль Эмбиид («Филадельфия»), Кемба Уокер («Бостон»), Паскаль Сиакам («Торонто») и Трей Янг («Атланта»). В стартовую пятерку команды Джеймса также вошли Лука Дончич («Даллас»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).

Запасными команды Адетокунбо стали Бэм Адебайо («Майами»), Джимми Батлер («Майами»), Руди Гобер («Юта»), Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан»), Кайл Лоури («Торонто»), Крис Миддлтон («Милуоки») и Донован Митчелл («Юта»). Джеймс выбрал в свою команду Николу Йокича («Денвер»), Дамиана Лилларда («Портленд»), Криса Пола («Оклахома»), Домантаса Сабониса («Индиана»), Бена Симмонса («Филадельфия»), Джейсона Тейтума («Бостон») и Расселла Уэстбрука («Хьюстон»).

Возглавил сборные специалисты, чьи команды к началу февраля 2020 года имели наибольший процент побед в конференции. Однако наставником не смог стать Майк Буденхольцер («Милуоки»), так как он руководил командой в прошлом коду, его место в сборной Адетокунбо занял Ник Нёрс («Торонто»). Команду Джеймса возглавил тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель.