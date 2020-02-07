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10:52 (мск), источник: ТАСС

Джеймс и Адетокунбо выбрали составы команд на Матч звезд НБА

ТАСС, 7 февраля. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его коллега по амплуа из «Милуоки» Яннис Адетокунбо в рамках драфта выбрали составы своих команд на Матч звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2020

Оба баскетболиста стали капитанами команд, так как набрали наибольшее количество голосов болельщиков. Стартовые пятерки были определены ранее. Вместе с Адетокунбо на паркет с первых минут выйдут Джоэль Эмбиид («Филадельфия»), Кемба Уокер («Бостон»), Паскаль Сиакам («Торонто») и Трей Янг («Атланта»). В стартовую пятерку команды Джеймса также вошли Лука Дончич («Даллас»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).

Запасными команды Адетокунбо стали Бэм Адебайо («Майами»), Джимми Батлер («Майами»), Руди Гобер («Юта»), Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан»), Кайл Лоури («Торонто»), Крис Миддлтон («Милуоки») и Донован Митчелл («Юта»). Джеймс выбрал в свою команду Николу Йокича («Денвер»), Дамиана Лилларда («Портленд»), Криса Пола («Оклахома»), Домантаса Сабониса («Индиана»), Бена Симмонса («Филадельфия»), Джейсона Тейтума («Бостон») и Расселла Уэстбрука («Хьюстон»).

Возглавил сборные специалисты, чьи команды к началу февраля 2020 года имели наибольший процент побед в конференции. Однако наставником не смог стать Майк Буденхольцер («Милуоки»), так как он руководил командой в прошлом коду, его место в сборной Адетокунбо занял Ник Нёрс («Торонто»). Команду Джеймса возглавил тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель.

Матч звезд НБА пройдет 17 февраля в Чикаго.

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