41 очко Уэстбрука помогло «Хьюстону» обыграть «Лейкерс». У Леброна и Дэвиса — дабл-даблы

Лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий «Хьюстона» Рассел Уэстбрук, который набрал 41 очко и совершил 8 подборов и 5 передач. В составе «Лейкерс» — форвард Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл. В его коллекции 32 очка, 13 подборов и 3 передачи.

Близок к трипл-даблу был форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс — 18 очков, 15 передач и 9 подборов.