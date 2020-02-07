41 очко Уэстбрука помогло «Хьюстону» обыграть «Лейкерс». У Леброна и Дэвиса — дабл-даблы
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс».
Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 121:111.
Лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий «Хьюстона» Рассел Уэстбрук, который набрал 41 очко и совершил 8 подборов и 5 передач. В составе «Лейкерс» — форвард Энтони Дэвис, оформивший
Близок к
«Хьюстон Рокетс» (33−18) занимает 4-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес Лейкерс» (38−12) является лидером Запада.