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12:19 (мск), источник: Чемпионат.com

41 очко Уэстбрука помогло «Хьюстону» обыграть «Лейкерс». У Леброна и Дэвиса — дабл-даблы

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс».

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Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 121:111.

Лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий «Хьюстона» Рассел Уэстбрук, который набрал 41 очко и совершил 8 подборов и 5 передач. В составе «Лейкерс» — форвард Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл. В его коллекции 32 очка, 13 подборов и 3 передачи.
Близок к трипл-даблу был форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс — 18 очков, 15 передач и 9 подборов.

«Хьюстон Рокетс» (33−18) занимает 4-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес Лейкерс» (38−12) является лидером Запада.

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