«Детройт» обменял Драммонда в «Кливленд Кавальерс»

Драммонд на протяжении всей карьеры в НБА, с сезона-2012/13, выступал за «Пистонс». В текущем сезоне его средние показатели в регулярном чемпионате составляют 17,8 очка, 15,8 подбора и 2,8 передачи.

«Вашингтон», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Йорк Никс» заключили трехстороннюю сделку. Защитник Айзея Томас и форвард Маркус Моррис стали игроками «Клипперс», защитник Джером Робинсон пополнил состав «Уизардс», «Нью-Йорк» получил права на Иссуфа Санона и усилился форвардом Морисом Харклессом, а также получил право выбора в первом раунде драфта-2020, втором раунде драфта-2021 и защищенное право выбора в первом раунде драфта-2021.