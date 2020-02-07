«Детройт» обменял Драммонда в «Кливленд Кавальерс»
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Центровой «Детройта» Андре Драммонд в результате обмена перешел в «Кливленд», сообщается на официальном сайте НБА.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Центровой «Детройта» Андре Драммонд в результате обмена перешел в «Кливленд», сообщается на официальном сайте НБА.
«Детройт» получил защитника Брэндона Найта, центрового Джона Хенсона и право выбора во втором раунде драфта.
Драммонд на протяжении всей карьеры в НБА, с сезона-2012/13, выступал за «Пистонс». В текущем сезоне его средние показатели в регулярном чемпионате составляют 17,8 очка, 15,8 подбора и 2,8 передачи.
«Вашингтон», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Йорк Никс» заключили трехстороннюю сделку. Защитник Айзея Томас и форвард Маркус Моррис стали игроками «Клипперс», защитник Джером Робинсон пополнил состав «Уизардс», «Нью-Йорк» получил права на Иссуфа Санона и усилился форвардом Морисом Харклессом, а также получил право выбора в первом раунде драфта-2020, втором раунде драфта-2021 и защищенное право выбора в первом раунде драфта-2021.
По данным СМИ, «Лос-Анджелес» решил отказаться от услуг Томаса.