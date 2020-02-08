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14:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Портленд» проиграл «Юте Джаз» в матче НБА, Лиллард набрал 42 очка

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступили «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в пятницу в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 117:114 (32:38, 26:34, 30:17, 29:25) в пользу «Юты». В составе победителей 27 очков набрал Боян Богданович, дабл-дабл оформил Руди Гобер — 16 баллов, 14 подборов. У «Портленда» 42 очка, 6 передач и 6 подборов записал на свой счет Дэмиан Лиллард.

Другие матчи завершились следующим образом:

«Вашингтон» — «Даллас» — 119:118,

«Филадельфия» — «Мемфис» — 119:107,

«Бостон» — «Атланта» — 112:107,

«Индиана» — «Торонто» — 106:115,

«Оклахома-Сити» — «Детройт» — 108:101,

«Финикс» — «Хьюстон» — 127:91,

«Сакраменто» — «Майами» — 105:97.

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