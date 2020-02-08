«Портленд» проиграл «Юте Джаз» в матче НБА, Лиллард набрал 42 очка
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступили «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступили «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в пятницу в
Другие матчи завершились следующим образом:
«Вашингтон» — «Даллас» — 119:118,
«Филадельфия» — «Мемфис» — 119:107,
«Бостон» — «Атланта» — 112:107,
«Индиана» — «Торонто» — 106:115,
«Оклахома-Сити» — «Детройт» — 108:101,
«Финикс» — «Хьюстон» — 127:91,
«Сакраменто» — «Майами» — 105:97.