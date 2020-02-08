«Портленд» проиграл «Юте Джаз» в матче НБА, Лиллард набрал 42 очка

Встреча, прошедшая в пятницу в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 117:114 (32:38, 26:34, 30:17, 29:25) в пользу «Юты». В составе победителей 27 очков набрал Боян Богданович, дабл-дабл оформил Руди Гобер — 16 баллов, 14 подборов. У «Портленда» 42 очка, 6 передач и 6 подборов записал на свой счет Дэмиан Лиллард.