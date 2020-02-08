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16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Пилот Коби Брайанта был в секундах от спасения вертолета

Пилот Ара Зобаян, управлявший вертолетом баскетболиста Коби Брайанта, потерял контроль над судном из-за облаков, и это могло послужить причиной крушения. Как показывают результаты расследования, опубликованного ESPN, в двигателе не было обнаружено никаких поломок.

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По мнению специальной комиссии, изучающей детали катастрофы, Зобаян мог выйти из облака, если бы поднялся еще на 30 метров.

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На это ему потребовалось бы 12 секунд. Однако на высоте около 700 метров пилот начал резкое снижение со смещением влево и врезался в склон горы.

Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров спасти никого не удалось. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире. Очевидец рассказал, что перед падением судно летело очень низко и издавало «неправильные звуки». Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман.

У спортсмена остались жена и три дочери. В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в активе американца два олимпийских золота.

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