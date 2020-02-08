Пилот Коби Брайанта был в секундах от спасения вертолета

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По мнению специальной комиссии, изучающей детали катастрофы, Зобаян мог выйти из облака, если бы поднялся еще на 30 метров.

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На это ему потребовалось бы 12 секунд. Однако на высоте около 700 метров пилот начал резкое снижение со смещением влево и врезался в склон горы.

Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров спасти никого не удалось. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире. Очевидец рассказал, что перед падением судно летело очень низко и издавало «неправильные звуки». Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман.