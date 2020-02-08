Леброн повторил исторический данк Коби Брайанта

В матче с «Хьюстон Рокетс» Леброн выполнил данк в той же яркой манере, что и Брайант в одном из матчей регулярного чемпионата девятнадцать лет назад. Кроме того, сама комбинация, в результате которой был реализован данк, разворачивалась в схожей манере. На своей странице в социальной сети «Инстаграм» Джеймс разместил соответствующие видео и фото.