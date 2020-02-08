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22:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Леброн повторил исторический данк Коби Брайанта

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередной раз почтил память легендарного баскетболиста калифорнийского клуба Коби Брайанта.

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В матче с «Хьюстон Рокетс» Леброн выполнил данк в той же яркой манере, что и Брайант в одном из матчей регулярного чемпионата девятнадцать лет назад. Кроме того, сама комбинация, в результате которой был реализован данк, разворачивалась в схожей манере. На своей странице в социальной сети «Инстаграм» Джеймс разместил соответствующие видео и фото.

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Напомним, Коби Брайант погиб в минувшем месяце в результате крушения вертолёта в калифорнийском городке Калабасасе. Вместе с ним на борту было ещё восемь человек, в том числе и его 13-летняя дочь Джианна.

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Погиб Коби Брайант
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17:40 (мск)© Ньюстюб
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