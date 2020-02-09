Дабл-даблы Дэвиса и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».
Встреча проходила на стадионе «Чейз Центр» в
Лучшую результативность в матче продемонстрировал игрок «Лейкерс» Энтони Дэвис, отметившийся
Больше всех очков в составе «Уорриорз» набрал американский форвард Маркис Крисс — 26 очков, а также на его счету 9 подборов и 1 передача.
«Лос-Анджелес Лейкерс» (39−12) является лидером в Западной конференции. «Голден Стэйт Уорриорз» (12−41) занимает последнее (15-е) место на Западе.