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10:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-даблы Дэвиса и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) и завершилась победой гостей со счётом 125:120.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал игрок «Лейкерс» Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом. В его коллекции 27 очков, 10 передач и 4 передачи. Также дабл-дабл оформил форвард «Лос-Анджелеса» — Леброн Джеймс, набравший 22 очка и совершивший 8 подборов и 11 передач.

Больше всех очков в составе «Уорриорз» набрал американский форвард Маркис Крисс — 26 очков, а также на его счету 9 подборов и 1 передача.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (39−12) является лидером в Западной конференции. «Голден Стэйт Уорриорз» (12−41) занимает последнее (15-е) место на Западе.

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