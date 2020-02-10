«Портленд» обыграл «Майами» в матче НБА
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Портленд Трэйл Блэйзерс» нанесли поражение «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Портленд Трэйл Блэйзерс» нанесли поражение «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА.
Игра в Портленде завершилась со счетом 115:109 (38:36, 25:24, 30:23, 22:26) в пользу хозяев паркета.
Самым результативным в составе «Трэйл Блэйзерс» стал Дэмиан Лиллард (33 очка, 4 подбора, 8 передач), а Хассан Уайтсайд оформил
У «Майами» 27 очков, 4 подбора и 7 передач записал на свой счет Горан Драгич,
Результаты остальных матчей дня:
«Атланта Хокс» — «Нью-Йорк Никс» — 140:135 ОТ (20:31, 41:32, 33:20, 22:33, 24:19),
«Вашингтон Уизардс» — «Мемфис Гризлис» — 99:106 (30:18, 25:29, 30:33, 14:26),
«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Чикаго Буллс» — 118:111 (38:25, 22:30, 23:28, 35:28),
«Хьюстон Рокетс» — «Юта Джаз» — 113:114 (33:25, 25:29, 25:27, 30:33),
«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 92:133 (21:36, 29:37, 23:34, 19:26).