Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхокс
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Лос-Анджелес Кингз
41
Футбол. Зарубежный
9.02
ПСЖ
Лион
42
Футбол. Зарубежный
9.02
Бетис
Барселона
23
Хоккей. НХЛ
9.02
Баффало Сэйбрз
Анахайм Дакс
23
Футбол. Зарубежный
9.02
Интер
Милан
42
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
12:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Воссоздан последний полет вертолета Коби Брайанта

Воссоздан последний полет вертолета американского баскетболиста Коби Брайанта. Полное видео доступно на YouTube-канале The Flight Channel.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Отмечается, что ролик был создан с помощью компьютерной симуляции. В основу были положены официальные данные о крушении и свидетельства очевидцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире.

Очевидец рассказал, что перед падением судно летело очень низко и издавало «неправильные звуки». Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман. По одной из версий, пилот вертолета Ара Зобаян при падении мог увести падающее транспортное средство от находящегося поблизости города.

Читайте также
 Нурмагомедов отверг 100 млн долларов за бой с Макгрегором
Самая красивая женщина в мире поделилась кадрами с отдыха. Видео
Дзюба снова покорил Испанию. И ЦСКА
«Он знает, что великолепен». Шестеркин завоевывает Нью-Йорк
Что показал Смолов в матче с «Севильей»?
Миланское дерби: 6 голов, камбэк «Интера», шоу Ибрагимовича
«Реал» одержал волевую победу над «Осасуной» в примере
Месси — супер! В одиночку принес «Барсе» победу над «Бетисом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь