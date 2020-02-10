Воссоздан последний полет вертолета Коби Брайанта

Отмечается, что ролик был создан с помощью компьютерной симуляции. В основу были положены официальные данные о крушении и свидетельства очевидцев.

Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире.

Очевидец рассказал, что перед падением судно летело очень низко и издавало «неправильные звуки». Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман. По одной из версий, пилот вертолета Ара Зобаян при падении мог увести падающее транспортное средство от находящегося поблизости города.