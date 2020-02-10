Воссоздан последний полет вертолета Коби Брайанта
Воссоздан последний полет вертолета американского баскетболиста Коби Брайанта. Полное видео доступно на
Воссоздан последний полет вертолета американского баскетболиста Коби Брайанта. Полное видео доступно на
Отмечается, что ролик был создан с помощью компьютерной симуляции. В основу были положены официальные данные о крушении и свидетельства очевидцев.
Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире.
Очевидец рассказал, что перед падением судно летело очень низко и издавало «неправильные звуки». Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман. По одной из версий, пилот вертолета Ара Зобаян при падении мог увести падающее транспортное средство от находящегося поблизости города.