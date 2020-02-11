«Торонто» одержал 15-ю победу подряд, у Сиакама 34 очка

Лучшей результативностью в составе победителей отметился сенегальский форвард Паскаль Сиакам, набравший 34 очка и сделавший 6 подборов. Второй — Кайл Лоури, 27 очков и 7 подборов. Дабл-дабл на счету О Джи Ануноби — 25 очков и 12 подборов. В составе «Миннесоты» дабл-даблом отметился Карл-Энтони Таунс, набравший 23 очка и сделавший 10 подборов.