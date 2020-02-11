«Сан-Антонио» потерпел пятое поражение подряд

Самым результативным в составе «Денвера» стал Джамал Маррей, набравший 26 очков и сделавший шесть подборов. Второй результат у Пола Миллсэпа, 22 очка и семь подборов. Лучшим в составе «Сан-Антонио» стал Ламаркус Олдридж, форвард набрал 33 очка и сделал шесть подборов, второй — Деррик Уайт, в его активе 15 очков и два подбора.