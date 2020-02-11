Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Трактор
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Калгари Флэймз
26
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
62
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Аризона Койотс
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Флорида Пантерз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
35
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
9Погиб Коби Брайант
12:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сан-Антонио» потерпел пятое поражение подряд

В Денвере (Колорадо, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Денвер Наггетс» и «Сан-Антонио Спёрс».

Наверх

Игра завершилась победой хозяев со счётом 127:120.

Самым результативным в составе «Денвера» стал Джамал Маррей, набравший 26 очков и сделавший шесть подборов. Второй результат у Пола Миллсэпа, 22 очка и семь подборов. Лучшим в составе «Сан-Антонио» стал Ламаркус Олдридж, форвард набрал 33 очка и сделал шесть подборов, второй — Деррик Уайт, в его активе 15 очков и два подбора.

Это поражения стало для «Сан-Антонио Спёрс» пятым подряд. После этого матча «Денвер Наггетс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Сан-Антонио» — 10-й.

 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Кучеров воткнул две шайбы самому «горячему» вратарю НХЛ
Кошмарный вечер русских в «Вашингтоне» и жуткая травма Кузнецова
Чемпионка Олимпиады в Сочи рассказала о конце своей карьеры
Разрушитель легенды. Что стало с автором главной сенсации бокса
Москва — первый регион России по «футбольности»
«Реал» — самый убыточный клуб за последние два трансферных окна
Емельяненко ответил на обвинения в алкоголизме
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь