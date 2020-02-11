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12:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лейкерс» разгромили «Финикс», Дэвис и Ховард сделали дабл-даблы

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Финикс Санз» в домашнем матче регулярного чемпионата.

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В первой четверти вперёд выходила то одна, то другая команда, однако во второй четверти «Лейкерс», захватив лидерство, больше не отдавали его сопернику и довели дело до победы. Окончательный счёт — 125:100 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), который отметился дабл-даблом. На его счету 25 очков, 10 подборов и 5 результативных передач. Его партнёр Дуайт Ховард также сделал дабл-дабл: 14 очков и 15 подборов. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 17 очков, собрал 8 подборов и отдал 9 результативных передач.

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