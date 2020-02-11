«Лейкерс» разгромили «Финикс», Дэвис и Ховард сделали дабл-даблы

В первой четверти вперёд выходила то одна, то другая команда, однако во второй четверти «Лейкерс», захватив лидерство, больше не отдавали его сопернику и довели дело до победы. Окончательный счёт — 125:100 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.