Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Трактор
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Калгари Флэймз
26
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
62
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Аризона Койотс
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Флорида Пантерз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
35
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
9Погиб Коби Брайант
12:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Леброн обошёл Джордана по числу реализованных штрафных за карьеру в НБА

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс реализовал два штрафных из четырёх в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз».

Наверх
Источник: AP 2020

«Лейкерс» на своей площадке разгромили «Финикс» со счётом 125:100, а на счету Джеймса 17 очков, 8 подборов и 9 передач.

После этого матча Леброн вышел на пятое место по количеству реализованных штрафных за карьеру в НБА, обойдя легендарного Майкла Джордана. Теперь у Джеймса 7328 реализованных штрафных — на один больше, чем у Джордана.

Первое место по этому показателю занимает Карл Мэлоун, который 9787 раз реализовал штрафной бросок. На местах со второго по четвёртое располагаются его однофамилец Мозес Мэлоун, Коби Брайант и Оскар Робертсон.

 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Кучеров воткнул две шайбы самому «горячему» вратарю НХЛ
Кошмарный вечер русских в «Вашингтоне» и жуткая травма Кузнецова
Чемпионка Олимпиады в Сочи рассказала о конце своей карьеры
Разрушитель легенды. Что стало с автором главной сенсации бокса
Москва — первый регион России по «футбольности»
«Реал» — самый убыточный клуб за последние два трансферных окна
Емельяненко ответил на обвинения в алкоголизме
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь