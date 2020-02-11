Леброн обошёл Джордана по числу реализованных штрафных за карьеру в НБА

Источник: AP 2020

«Лейкерс» на своей площадке разгромили «Финикс» со счётом 125:100, а на счету Джеймса 17 очков, 8 подборов и 9 передач.

После этого матча Леброн вышел на пятое место по количеству реализованных штрафных за карьеру в НБА, обойдя легендарного Майкла Джордана. Теперь у Джеймса 7328 реализованных штрафных — на один больше, чем у Джордана.