«Нью-Йорк Никс» пятый год подряд стал самым дорогим клубом НБА

Отмечается, что стоимость франшиз клубов НБА выросла за последний год на 14%, достигнув среднего значения в 2,12 миллиарда долларов. Действующий чемпион НБА «Торонто Рэпторс» показал самый быстрый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость франшизы выросла на 25% и достигла отметки в 2,1 миллиарда долларов.