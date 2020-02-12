«Нью-Йорк Никс» пятый год подряд стал самым дорогим клубом НБА

На втором месте в рейтинге расположился «Лос-Анджелес Лейкерс» (4,4 миллиарда), замкнул первую тройку «Голден Стэйт Уорриорз» (4,3 миллиарда).
Отмечается, что стоимость франшиз клубов НБА выросла за последний год на 14%, достигнув среднего значения в 2,12 миллиарда долларов. Действующий чемпион НБА «Торонто Рэпторс» показал самый быстрый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость франшизы выросла на 25% и достигла отметки в 2,1 миллиарда долларов.
Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. «Нью-Йорк Никс» — 4,6 миллиарда долларов,
2. «Лос-Анджелес Лейкерс» — 4,4 млрд,
3. «Голден Стэйт Уорриорз» — 4,3 млрд,
4. «Чикаго Буллс» — 3,2 млрд,
5. «Бостон Селтикс» — 3,1 млрд,
6. «Лос-Анджелес Клипперс» — 2,6 млрд,
7. «Бруклин Нетс» — 2,5 млрд,
8. «Хьюстон Рокетс» — 2,475 млрд,
9. «Даллас Мэверикс» — 2,4 млрд,
10. «Торонто Рэпторс» — 2,1 млрд.