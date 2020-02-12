Брайанта похоронили тайно. Официальное прощание — только в конце февраля
Семья не захотела делать шоу из погребения легендарного баскетболиста и его дочери.
Семья не захотела делать шоу из погребения легендарного баскетболиста и его дочери.
С момента крушения вертолета Коби Брайанта прошло больше двух недель, но меньше о легенде говорить точно не стали. В честь звезды баскетбола продолжают делать татуировки, по всему миру наносят граффити с его изображением. Обсуждается идея увековечить память великого спортсмена на логотипе НБА, а 17 февраля команды Леброна Джеймса и Янниса Адетокунбо проведут Матч звезд в майках под номерами «24» и «2» в честь Брайанта и его погибшей дочери Джианны. Брайанта вспоминают по всему миру, и даже на церемонии «Оскар». А на днях с Коби и Джианной попрощалась и их семья.
По данным портала «ET», на прошлой неделе, 7 февраля, во время частной семейной службы в Калифорнии прошли похороны Коби и Джианны, на которые были приглашены только родные и близкие погибших. Церемония состоялась на мемориальном кладбище Pacific View в
— Ванесса и семья хотели частную службу, чтобы оплакать их потерю, — сообщает источник ET. — Церемония была чрезвычайно трудной для всех, поскольку семье Брайант все еще трудно осознать, что они потеряли две прекрасные души.
В частности, она сказала, что очень хочет, чтобы весь кошмар, связанный с последними событиями, закончился. Напомним, что помимо Джианны, у Ванессы и Коби остались еще три дочери: Наталья (17 лет), Бьянка (3 года) и Капри (7 месяцев).
— Мой мозг отказывается принять то, что Коби и Джиджи больше нет, — написала Ванесса Брайант. — Я пытаюсь принять то, что Коби ушел, но тело отказывается принять то, что моей Джиджи больше никогда не будет. Это неправильно. Почему я могу просыпаться каждый день, а у моей малышки больше нет такой возможности? Это жестоко. У нее же только начиналась жизнь. Я понимаю, что нужно оставаться сильной, жить ради трех других моих дочерей. Мне жаль, что я не с Коби, но я рада, что нахожусь сейчас с Натальей, Бьянкой и Капри. Знаю, то что я сейчас чувствую — нормально, это часть скорби. Просто хотела поделиться своими чувствами, может,
Несмотря на появившуюся новость о похоронах Брайанта дата официальной церемонии прощания с Коби остается прежней. Она состоится 24 февраля в «Стэйплс-центре», на домашней арене «Лейкерс», где спортсмен провел всю свою баскетбольную карьеру. Кстати, даты прощания также выбраны не случайно. Февраль, являющийся вторым месяцем, символизирует номер, под которым играла дочка Коби, Джианна, которая также занималась баскетболом. А цифра 24 — один из двух номеров, под которым играл сам Брайант в «Лейкерс».
— Мы — один город, который верит друг в друга, верит во
Дату церемонии прощания подтвердила и жена Брайанта, Ванесса, рассказав Instagram, что событие начнется в 10 часов утра.