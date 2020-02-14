«Бостон» победил «Клипперс» в матче НБА, Тейтум набрал 39 очков
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. «Бостон Селтикс» на своей площадке во втором овертайме победил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. «Бостон Селтикс» на своей площадке во втором овертайме победил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в четверг в Бостоне, завершилась со счетом 141:133 (30:32, 30:26, 31:29, 23:27, 13:13, 14:6) в пользу хозяев паркета. В составе победителей самым результативным стал Джейсон Тейтум, набравший 39 очков, его партнер по команде Гордон Хэйуорд сделал
В другом матче дня «Нью-Орлеан» дома уступил «Оклахома-Сити» со счетом 118:123 (30:29, 28:37, 35:32, 25:25).