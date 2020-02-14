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12:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бостон» победил «Клипперс» в матче НБА, Тейтум набрал 39 очков

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. «Бостон Селтикс» на своей площадке во втором овертайме победил «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в четверг в Бостоне, завершилась со счетом 141:133 (30:32, 30:26, 31:29, 23:27, 13:13, 14:6) в пользу хозяев паркета. В составе победителей самым результативным стал Джейсон Тейтум, набравший 39 очков, его партнер по команде Гордон Хэйуорд сделал дабл-дабл (21 очко, 13 подборов), Маркус Смарт набрал 31 очко. У гостей по дабл-даблу оформили Кавай Ленард (28 очков, 11 подборов) и Монтрезл Харрелл (24 очка, 13 подборов), Лу Уильямс записал в свой актив 35 очков, 6 подборов и 8 передач.

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В другом матче дня «Нью-Орлеан» дома уступил «Оклахома-Сити» со счетом 118:123 (30:29, 28:37, 35:32, 25:25).

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