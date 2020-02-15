Сборная США обыграла сборную мира в рамках звездного уик-энда НБА
ТАСС, 15 февраля. Команда США одержала победу над сборной мира в матче, который состоялся в рамках звездного
ТАСС, 15 февраля. Команда США одержала победу над сборной мира в матче, который состоялся в рамках звездного
Самым результативным игроком в составах обеих команд стал канадский разыгрывающий сборной мира Ар Джей Барретт. Он набрал 27 очков, сделал пять передач и пять подборов. У команды США самым результативным стал форвард Эрик Паскаль. В его активе 23 очка, три подбора и две передачи.
Звездный