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09:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Именем Брайанта назовут награду лучшему игроку Матча звезд НБА

Комиссионер НБА Адам Сильвер провел пресс-конференцию перед конкурсной частью Звездного уик-энда.

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Он сообщил, что награда, вручаемая лучшему игроку Матча звезд, будет названа в честь погибшей легенды «Лейкерс» Коби Брайанта.

Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. Он провел всю карьеру в составе «озерников».

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