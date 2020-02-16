Именем Брайанта назовут награду лучшему игроку Матча звезд НБА

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Он сообщил, что награда, вручаемая лучшему игроку Матча звезд, будет названа в честь погибшей легенды «Лейкерс» Коби Брайанта.

Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.