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10:37 (мск), источник: ТАСС

Адебайо, Хилд и Джонс стали победителями конкурсов Матча звезд НБА

ТАСС, 16 февраля. Форварды «Майами» Бэм Адебайо и Деррик Джонс, а также защитник «Сакраменто» Бадди Хилд стали победителями конкурсов в рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в Чикаго (штат Иллинойс).

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Адебайо стал победителем конкурса мастерства. В финале он оказался сильнее Домантаса Сабониса из «Индианы». В конкурсе также приняли участие Патрик Беверли («Лос-Анджелес Клипперс»), Спенсер Динвидди («Бруклин»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома»), Крис Мидлтон («Милуоки»), Паскаль Сиакам («Торонто») и Джейсон Тейтум («Бостон»).

Хилд одержал победу в конкурсе трехочковых бросков, набрав 27 очков и опередив Девина Букера из «Финикса» (26). В конкурсе также приняли участие Давис Бертанс («Вашингтон»), Девонте Грэм («Шарлотт»), Джо Харрис («Бруклин»), Зак Лавин («Чикаго»), Данкан Родинсон («Майами») и Трей Янг («Атланта»).

Джонс выиграл конкурс по броскам сверху. В решающей серии бросков он победил Аарона Гордона из «Орландо». Также в конкурсе участвовали Пэт Коннотон («Милуоки») и Дуайт Ховард («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Матч звезд НБА пройдет в ночь на понедельник. В нем сыграют команды Леброна Джеймса и Янниса Адетокунбо.

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