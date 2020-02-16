Адебайо, Хилд и Джонс стали победителями конкурсов Матча звезд НБА

Адебайо стал победителем конкурса мастерства. В финале он оказался сильнее Домантаса Сабониса из «Индианы». В конкурсе также приняли участие Патрик Беверли («Лос-Анджелес Клипперс»), Спенсер Динвидди («Бруклин»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома»), Крис Мидлтон («Милуоки»), Паскаль Сиакам («Торонто») и Джейсон Тейтум («Бостон»).

Хилд одержал победу в конкурсе трехочковых бросков, набрав 27 очков и опередив Девина Букера из «Финикса» (26). В конкурсе также приняли участие Давис Бертанс («Вашингтон»), Девонте Грэм («Шарлотт»), Джо Харрис («Бруклин»), Зак Лавин («Чикаго»), Данкан Родинсон («Майами») и Трей Янг («Атланта»).

Джонс выиграл конкурс по броскам сверху. В решающей серии бросков он победил Аарона Гордона из «Орландо». Также в конкурсе участвовали Пэт Коннотон («Милуоки») и Дуайт Ховард («Лос-Анджелес Лейкерс»).