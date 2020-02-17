Леброн обыграл Янниса. Такой баскетбол понравился бы Коби

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НБА. Матч звезд

Команда Янниса — Команда Леброна — 155:157 (41:53, 51:30, 41:41, 22:33).

Я: Адетокунбо (25 + 11 подборов), Уокер (23), Эмбиид (22 + 10 подборов), Гобер (21 + 11 подборов), Сиакам (15), Лаури (13), Янг (10), Адебайо (8), Митчелл (7), Миддлтон (5), Батлер (2), Ингрэм (2). Главный тренер — Ник Нерс («Торонто»).

Л: Леонард (30), Пол (23), Джеймс (23), Дэвис (20), Симмонс (17), Харден (11), Дончич (8), Букер (6), Уэстбрук (6), Тейтум (6), Йокич (5), Сабонис (2). Главный тренер — Фрэнк Вогель («Лейкерс»).

17 февраля. Чикаго. «Юнайтед Центр». 20 917 зрителей.

Матч звезд НБА-2020 просто не мог быть другим. Трагедия, случившаяся ровно три недели назад в Лос-Анджелесе, разделила сезон Национальной баскетбольной ассоциации на до и после: 26 января произошло крушение вертолета, в котором погибли Коби Брайант, его дочь Джианна и еще семеро человек. И если в тот самый трагичный день руководству лиги не хватило — нет, не желания — смелости перенести все матчи игрового дня «регулярки», то в эти выходные все было сделано для того, чтобы Мамба стал частью главного баскетбольного праздника сезона.

Сам формат звездного уик-энда уже не раз претерпевал изменения. Последняя глобальная перезагрузка — начиная с 2018 года, в матче звезд встречаются авторские команды: два года назад друг другу противостояли команды Стефена Карри и Леброна Джеймса, в 2019 и 2020 годах — того же Леброна и Янниса Адетокунбо. В этот раз в честь Коби Брайанта лига пошла на существенные изменения, которые коснулись самой игры. Собственно, девизом игры стал слоган «Мы изменили игру».

Согласно новым правилам, первые три четверти главного матча начинались со счета 0:0, команды боролись за победу в каждой из них. Продолжительность осталась прежней — 12 минут. Заключительная четверть и вовсе игралась без отсчета времени, а победителем четверти стала та команда, которая первой достигла отметки в 157 очков.

Эта цифра определилась путем сложения всех набранных за три четверти очков каждой из команд и прибавлением 24 очков к результату лидирующей команды. Выбор этой цифры понятен — в честь игрового номера Брайанта, под которым он провел большую часть своей карьеры за «Лейкерс». Матч носил благотворительный характер: победители первой, второй и третьей четвертей получили по 100 тысяч долларов, команда, победившая в матче, еще 300 тысяч. Вся сумма выигрышей была отправлена на благотворительность. Деньги получили чикагские школы.

А вот процедура выбора команды осталась традиционной. 6 февраля капитаны команд Джеймс («Лейкерс») и Адетокунбо («Милуоки») почти как на уроке физкультуры в школе набрали свои команды из одноклассников. В команду Леброна вошли такие монстры как Энтони Дэвис («Лейкерс»), Кавай Леонард («Торонто»), Лука Дончич («Даллас»), Джеймс Харден, Рассел Уэстбрук (оба — «Хьюстон») и Никола Йокич («Денвер»). В команде Янниса мегазвезд было куда меньше: Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Паскаль Сиакам («Торонто»), Джимми Батлер («Майами»), Трэй Янг («Атланта»), днем ранее сыгравший в матче восходящих звезд НБА. Максимализм Леброна проявился даже здесь: если Яннис подобрал себе команду, руководствуясь в первую очередь личным отношением к баскетболистам, то Джеймс действовал исключительно в логике подбора сильнейших на данный момент игроков.

Леброн снова опередил Коби

Как всегда в подобного рода выставочных мероприятиях, игра закрутилась мгновенно. Раскачиваться здесь просто не имеет никакого смысла. Думать о защите тем более никому из присутствующих на паркете никогда не взбредет в голову. В таких играх ее не существует как понятия. Первую сотню очков на двоих команды «пробили» уже в самом начале второй четверти. Стартовую 12-минутку, кстати, выиграла команда Леброна, в составе которой зажигал MVP финала НБА прошлого сезона Кавай Леонард. В его активе было 12 очков и три подбора.

Сам же Леброн снова обошел… Коби Брайанта. Буквально за сутки до трагической гибели Коби он обогнал его в гонке лучших бомбардиров лиги, а теперь форвард «Лейкерс» опередил Черную Мамбу по количеству участий в Матче звезд НБА. На счету Джеймса теперь 16 появлений на паркете в главной выставочной игре сезона.

Если первую четверть легко взяли лебронцы, то во второй четверти сполна отыгрались подопечные форварда «Бакс», отгрузив соперникам 51 (!) очко и «минус 21» по итогам игрового отрезка. Сам Яннис стал лучшим в своей команде, набрав в первой половине 20 очков и сделав пять подборов и одну передачу.

Игра по дворовым правилам

Продолжили Яннис и Ко доминирование и в дебюте второй половины звездного матча, пока за дело снова не взялся лучший в команде Джеймса — Кавай Леонард. Сначала сам положил умопомрачительную «треху», затем начал приглашать к волшебству коллег по команде. Самым отзывчивым оказался 20-летний Лука Дончич, поддержавший старшего партнера не менее крутыми по исполнению и зрелищности трехочковыми.

Третья четверть вообще стала самой упорной с точки зрения спортивного противостояния. Тут уж закусились обе команды. Не на шутку завелся даже Леброн, до этого игравший по-ветерански академично.

Как итог — уникальный для баскетбола ничейный счет в четверти (41:41).

133 очка набрала команда Янниса по итогам трех четвертей, по правилам к этой цифре прибавили 24 и получилось победное число — 157. Именно столько очков нужно было набрать одной из команд первой, чтобы одержать итоговую победу в этом памятном матче. При этом счетчик времени был подключен (кроме 24-секундного на атаку, разумеется).

Несмотря на ощутимое преимущество команды в красном (133 очков против 124 у «синих» Леброна), тут-то самое интересное и началось. Дошло даже до споров с судьями и обоюдной жесткой игры, ничем не отличавшейся от заруб в официальных матчах регулярного чемпионата.

Ощущение, что мужики с многомиллионными контрактами снова почувствовали себя пацанами, играющими в любимый баскет во дворе, не покидало на протяжении всей четверти. Такой искренний, дворовый баскетбол Коби точно оценил бы.

Прединфарктная концовка шикарного баскетбола все-таки завершилась победой «Команды Леброна» — 157:155! А принес ее броском со штрафного центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис. И это тоже символично.

Еще одно новшество матчей звезд НБА — теперь приз MVP этой игры будет носить имя пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта. Шаг логичный и правильный. В честь кого еще можно назвать самую крутую награду звездных выходных как не в честь игрока, который 18 раз участвовал в Матчах всех звезд НБА (впервые в 1998-м, а затем с 2000-го и вплоть до завершения карьеры в 2016 году) и сам четырежды становился самым ценным игроком матча звезд (2002, 2007, 2009, 2011). Ну, а первым обладателем этой награды стал Кавай Леонард. Ему и посвятил свою победу чемпион.

Символизма, которого и так в этом матче хватало, добавило еще и то, что в последний раз Матч звезд НБА проводился в Чикаго в 1988 году, когда свой первый приз MVP звездного матча завоевал 24-летний Майкл Джордан. Через несколько лет пути Джордана еще не раз пересекутся с Коби Брайантом, в том числе и в матчах звезд.

Так или иначе, в воскресный вечер на арене в Чикаго собрались все лучшие: Его Воздушество, Леброн, Яннис, Кавай и, конечно, Коби, который незримо присутствовал весь вечер на трибунах и паркете, вдохновляя своих друзей на божественный баскетбол.

Звездный уик-энд 2020

Матч восходящих звезд НБА.

Сборная США — Сборная мира — 151:131 (30:39, 41:42, 44:24, 36:26).

США: Пашалл (23), Секстон (21), Бриджес (20), Янг (18), Нанн (16), Уильямсон (14), Джексон (12), Морант (10), Грэм (9), Вашингтон (8).

Мир: Барретт (27), Кларк (22), Вагнер (16), Гилджес-Александер (16), Дончич (16), Хачимура (14), Михайлюк (6), Александер-Уокер (6), Окоги (5), Мелли (3).

15 февраля. «Юнайтед Центр».

Конкурс мастерства

Победитель — Эдрис Бэм Адебайо («Майами»).

Конкурс трехочковых

Победитель — Бадди Хилд («Сакраменто»).

Конкурс слэм-данков