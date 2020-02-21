«Атланта» победила «Майами» в матче НБА. Янг набрал 50 очков

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг. Он набрал 50 очков, сделал восемь передач, два подбора и два перехвата. У «Майами» лучшим стал центровой Бэм Адебайо. В его активе 28 очков, 19 подборов и семь передач.