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10:17 (мск), источник: ТАСС

«Атланта» победила «Майами» в матче НБА. Янг набрал 50 очков

ТАСС, 21 февраля. «Атланта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) победила «Майами». Встреча завершилась со счетом 129:124.

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Самым результативным игроком в составах обеих команд стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг. Он набрал 50 очков, сделал восемь передач, два подбора и два перехвата. У «Майами» лучшим стал центровой Бэм Адебайо. В его активе 28 очков, 19 подборов и семь передач.

«Атланта» занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 16 побед и 41 поражение. «Майами» находится в зоне плей-офф, располагаясь на четвертой строчке. Клуб одержал 35 побед и потерпел 20 поражений.

В другом матче «Милуоки» на выезде победил «Детройт» со счетом 126:106. «Филадельфия» на своей площадке обыграла в овертайме «Бруклин» — 112:104. «Шарлотт» оказался сильнее «Чикаго» в гостях — 103:93.

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