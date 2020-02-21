«Атланта» победила «Майами» в матче НБА. Янг набрал 50 очков
ТАСС, 21 февраля. «Атланта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) победила «Майами». Встреча завершилась со счетом 129:124.
ТАСС, 21 февраля. «Атланта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) победила «Майами». Встреча завершилась со счетом 129:124.
Самым результативным игроком в составах обеих команд стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг. Он набрал 50 очков, сделал восемь передач, два подбора и два перехвата. У «Майами» лучшим стал центровой Бэм Адебайо. В его активе 28 очков, 19 подборов и семь передач.
«Атланта» занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 16 побед и 41 поражение. «Майами» находится в зоне
В другом матче «Милуоки» на выезде победил «Детройт» со счетом 126:106. «Филадельфия» на своей площадке обыграла в овертайме «Бруклин» — 112:104. «Шарлотт» оказался сильнее «Чикаго» в гостях — 103:93.