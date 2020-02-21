В женской НБА появилась вторая россиянка. Ей 21 год
21-летняя российская баскетболистка Раиса Мусина подписала контракт с клубом женской Национальной баскетбольной ассоциации «Лас-Вегас Эйсес».
21-летняя российская баскетболистка Раиса Мусина подписала контракт с клубом женской Национальной баскетбольной ассоциации «Лас-Вегас Эйсес».
С 2017 года она выступала за клуб УГМК из Екатеринбурга.
«Я начинаю новую главу своей баскетбольной жизни вместе с “Лас-Вегас Эйсес”. Благодарю тренера и руководство за оказанное мне доверие, за огромную возможность учиться новому и двигаться вперёд!» — написала Мусина в «Инстаграме».
Теперь в женской НБА две представительницы России. Мусина присоединилась к 21-летней Марии Вадеевой, которая выступает за «Лос-Анджелес Спаркс». Очередной сезон ассоциации начнётся в мае.