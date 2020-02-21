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11:34 (мск), источник: Чемпионат.com

В женской НБА появилась вторая россиянка. Ей 21 год

21-летняя российская баскетболистка Раиса Мусина подписала контракт с клубом женской Национальной баскетбольной ассоциации «Лас-Вегас Эйсес».

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С 2017 года она выступала за клуб УГМК из Екатеринбурга.

«Я начинаю новую главу своей баскетбольной жизни вместе с “Лас-Вегас Эйсес”. Благодарю тренера и руководство за оказанное мне доверие, за огромную возможность учиться новому и двигаться вперёд!» — написала Мусина в «Инстаграме».

Теперь в женской НБА две представительницы России. Мусина присоединилась к 21-летней Марии Вадеевой, которая выступает за «Лос-Анджелес Спаркс». Очередной сезон ассоциации начнётся в мае.

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