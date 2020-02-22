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12:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Перенесенный матч НБА «Лейкерс» — «Клипперс» состоится в апреле

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс», который был перенесен в связи со смертью Коби Брайанта, состоится 9 апреля, сообщается на официальном сайте ассоциации.

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Источник: AP 2020

Изначально встреча должна была пройти 28 января.

Отмечается, что в связи с данным переносом НБА изменила даты трех других матчей: встреча «Клипперс» — «Чикаго Буллс» теперь запланирована на 6 апреля, «Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» состоится 7 апреля, «Лейкерс» — «Чикаго» — 8 апреля.

Вертолет с Брайантом и его дочерью Джанной на борту потерпел крушение 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек, все они погибли.

Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 20 сезонов, пять раз стал чемпионом, 18 раз участвовал в Матче звезд, становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В составе сборной США Брайант побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах.

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