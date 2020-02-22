Перенесенный матч НБА «Лейкерс» — «Клипперс» состоится в апреле

Источник: AP 2020

Изначально встреча должна была пройти 28 января.

Отмечается, что в связи с данным переносом НБА изменила даты трех других матчей: встреча «Клипперс» — «Чикаго Буллс» теперь запланирована на 6 апреля, «Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» состоится 7 апреля, «Лейкерс» — «Чикаго» — 8 апреля.

Вертолет с Брайантом и его дочерью Джанной на борту потерпел крушение 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек, все они погибли.