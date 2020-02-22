Перенесенный матч НБА «Лейкерс» — «Клипперс» состоится в апреле

Изначально встреча должна была пройти 28 января.
Отмечается, что в связи с данным переносом НБА изменила даты трех других матчей: встреча «Клипперс» — «Чикаго Буллс» теперь запланирована на 6 апреля, «Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» состоится 7 апреля, «Лейкерс» — «Чикаго» — 8 апреля.
Вертолет с Брайантом и его дочерью Джанной на борту потерпел крушение 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек, все они погибли.
Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 20 сезонов, пять раз стал чемпионом, 18 раз участвовал в Матче звезд, становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В составе сборной США Брайант побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах.