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12:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Дэвиса и 32 очка Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Мемфис Гризлис» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в пятницу на площадке «Лейкерс», завершилась со счетом 117:105 (28:22, 32:19, 24:36, 33:28).

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов сделал Энтони Дэвис, его партнер по команде Леброн Джеймс набрал 32 очка.

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У «Мемфиса» дабл-даблы в активе Брэндона Кларка (14 очков, 10 подборов) и Горги Дьенга (14 очков, 10 подборов), Джош Джексон заработал 20 баллов.

Результаты других матчей игрового дня:

«Вашингтон» — «Кливленд» — 108:113,

«Орландо» — «Даллас» — 106:122,

«Нью-Йорк Никс» — «Индиана» — 98:106,

«Торонто» — «Финикс» — 118:101,

«Миннесота» — «Бостон» — 117:127,

«Оклахома-Сити» — «Денвер» — 113:101,

«Юта» — «Сан-Антонио» — 104:113,

«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 115:128.

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