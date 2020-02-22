Дабл-дабл Дэвиса и 32 очка Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис»
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Мемфис Гризлис» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу над «Мемфис Гризлис» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в пятницу на площадке «Лейкерс», завершилась со счетом 117:105 (28:22, 32:19, 24:36, 33:28).
В составе победителей
У «Мемфиса»
Результаты других матчей игрового дня:
«Вашингтон» — «Кливленд» — 108:113,
«Орландо» — «Даллас» — 106:122,
«Нью-Йорк Никс» — «Индиана» — 98:106,
«Торонто» — «Финикс» — 118:101,
«Миннесота» — «Бостон» — 117:127,
«Оклахома-Сити» — «Денвер» — 113:101,
«Юта» — «Сан-Антонио» — 104:113,
«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 115:128.