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22 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Клуб НБА «Майами» официально вывел из обращения номер Дуэйна Уэйда

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Майами Хит» официально вывел из обращения третий игровой номер, под которым за команду выступал Дуэйн Уэйд, сообщается на сайте клуба НБА.

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Торжественная церемония прошла в пятницу на домашнем стадионе «Майами». Игровая майка 38-летнего американца будет поднята под своды арены в перерыве матча регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» 22 февраля. Уэйд стал пятым игроком «Хит», чей игровой номер был выведен из обращения. Ранее данной чести были удостоены Тим Хардуэй, Алонзо Моурнинг, Шакил О’Нил и Крис Бош.

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Уэйд завершил карьеру после сезона-2018/19. Он был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте-2003 и провел в составе «Хит» 14 полных сезонов, трижды став чемпионом НБА. Также Уэйд выступал за «Чикаго Буллс» и «Кливленд». В составе сборной США он стал олимпийским чемпионом Пекина.

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