Клуб НБА «Майами» официально вывел из обращения номер Дуэйна Уэйда

Торжественная церемония прошла в пятницу на домашнем стадионе «Майами». Игровая майка 38-летнего американца будет поднята под своды арены в перерыве матча регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» 22 февраля. Уэйд стал пятым игроком «Хит», чей игровой номер был выведен из обращения. Ранее данной чести были удостоены Тим Хардуэй, Алонзо Моурнинг, Шакил О’Нил и Крис Бош.

Уэйд завершил карьеру после сезона-2018/19. Он был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте-2003 и провел в составе «Хит» 14 полных сезонов, трижды став чемпионом НБА. Также Уэйд выступал за «Чикаго Буллс» и «Кливленд». В составе сборной США он стал олимпийским чемпионом Пекина.