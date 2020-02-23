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12:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты «Сакраменто» обыграли «Клипперс» в матче НБА

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Сакраменто Кингз» нанесли поражение «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 112:103 (25:13, 29:35, 34:35, 24:20) в пользу гостей. Самыми результативными в составе «Кингз» стали Кент Бэйзмор (23 очка), Богдан Богданович (20 очков), Де’Арон Фокс (20 очков) и Харри Джайлс, сделавший дабл-дабл (14 очков, 11 подборов). У «Клипперс» на паркете выделялись Кавай Ленард (31 очко, 8 подборов, 5 передач), Лу Уильямс (24 очка, 4 подбора, 2 передачи) и Монтрезл Харрелл (16 очков, 10 подборов).

Следующий матч «Сакраменто» проведет 25 февраля на выезде с «Голден Стэйт Уорриорз». «Лос-Анджелес», потерпевший третье поражение подряд, днем ранее примет «Мемфис».

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