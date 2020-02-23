Баскетболисты «Сакраменто» обыграли «Клипперс» в матче НБА
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Сакраменто Кингз» нанесли поражение «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Сакраменто Кингз» нанесли поражение «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча в
Следующий матч «Сакраменто» проведет 25 февраля на выезде с «Голден Стэйт Уорриорз». «Лос-Анджелес», потерпевший третье поражение подряд, днем ранее примет «Мемфис».