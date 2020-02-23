Баскетболисты «Сакраменто» обыграли «Клипперс» в матче НБА

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 112:103 (25:13, 29:35, 34:35, 24:20) в пользу гостей. Самыми результативными в составе «Кингз» стали Кент Бэйзмор (23 очка), Богдан Богданович (20 очков), Де’Арон Фокс (20 очков) и Харри Джайлс, сделавший дабл-дабл (14 очков, 11 подборов). У «Клипперс» на паркете выделялись Кавай Ленард (31 очко, 8 подборов, 5 передач), Лу Уильямс (24 очка, 4 подбора, 2 передачи) и Монтрезл Харрелл (16 очков, 10 подборов).