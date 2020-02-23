Дабл-дабл Адетокунбо помогу «Милуоки» обыграть «Филадельфию»
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Милуоки» на своей площадке обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. «Милуоки» на своей площадке обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА.
Субботняя встреча в Милуоки завершилась со счетом 119:98 (31:21, 25:29, 37:23, 26:25).
В составе хозяев
«Милуоки» лидирует в Восточной конференции НБА, «Филадельфия» идет на пятой строчке на Востоке.
Другие результаты матчей, прошедших в субботу:
«Шарлотт» — «Бруклин» — 86:115,
«Атланта» — «Даллас» — 111:107,
«Майами» — «Кливленд» — 124:105,
«Чикаго» — «Финикс» — 104:112,
«Юта» — «Хьюстон» — 110:120.