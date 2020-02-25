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00:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джордан расплакался на церемонии прощания с Брайантом и рассмешил зрителей шуткой

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан выступил на церемонии прощания с Коби Брайантом. Знаменитый баскетболист погиб в результате крушения вертолета 26 января.

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Произнося речь, Джордан расплакался, однако нашел в себе силы пошутить над собой и рассмешить зрителей.

— Мне придется смотреть на еще один плачущий мем, — произнес Джордан под смех публики.

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