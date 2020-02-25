Джордан расплакался на церемонии прощания с Брайантом и рассмешил зрителей шуткой
Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан выступил на церемонии прощания с Коби Брайантом. Знаменитый баскетболист погиб в результате крушения вертолета 26 января.
Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан выступил на церемонии прощания с Коби Брайантом. Знаменитый баскетболист погиб в результате крушения вертолета 26 января.
Произнося речь, Джордан расплакался, однако нашел в себе силы пошутить над собой и рассмешить зрителей.
— Мне придется смотреть на еще один плачущий мем, — произнес Джордан под смех публики.