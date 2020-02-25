55 очков Била не помогли «Вашингтону» обыграть «Милуоки», у Адетокунбо — дабл-дабл

Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 137:134.

В составе победителей самым результативным стал Крис Миддлтон, набрав 40 очков. Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов. Также дабл-дабл в свой актив записал Донте Дивинченцо (12 очков и 10 подборов).

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Брэдли Бил, набравший 55 очков.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд. «Милуоки» в свою очередь одержал третью победу кряду.