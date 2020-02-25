55 очков Била не помогли «Вашингтону» обыграть «Милуоки», у Адетокунбо — дабл-дабл
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Милуоки Бакс».
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» принимал «Милуоки Бакс».
Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 137:134.
В составе победителей самым результативным стал Крис Миддлтон, набрав 40 очков. Яннис Адетокунбо оформил
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Брэдли Бил, набравший 55 очков.
«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд. «Милуоки» в свою очередь одержал третью победу кряду.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Бруклин Нетс», а «Милуоки» встретится с «Торонто Рэпторс».