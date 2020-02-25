Слезы Джордана и «Лунная соната». Как мир прощался с Коби Брайантом

Источник: Спорт-Экспресс

Церемония прощания с легендой баскетбола и его дочерью Джианной состоялась спустя почти месяц после страшной катастрофы, унесшей несколько жизней 26 января. В «Стэйплс-центре», где Коби Брайант отыграл 17 лет из 20 своей карьеры в «Лейкерс», не было ни гробов, ни черно-белых фотографий погибших в траурных рамках. Была утопавшая в красных розах сцена, на которую поднимались самые близкие Коби и его ребенку люди: жена и мама Ванесса, Дайана Таурази, Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Шакил О’Нил, без которого невозможно представить Коби. Как и Шака без Мамбы. Фил Джексон, Грегг Попович, Док Риверс. Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук прилетели на церемонию, несмотря на то, что их «Хьюстон» в этот же день играл дома с «Нью-Йорком».

А еще были две игровые майки Коби с номерами 8 и 24 под сводами арены, которые подсвечивались так, что было видно только их. И 20 тысяч человек, заполнивших «Стэйплс-центр», чтобы попрощаться с человеком, который дарил им счастье, был и остается символом их любимой игры. Еще десятки тысяч — вокруг арены, миллионы — смотревших трансляцию на официальном аккаунте НБА на YouTube.

Частные похороны погибших отца и дочери уже состоялись. Они были настолько закрыты, что неизвестно даже точное место погребения. Но официальная публичная церемония прощания была намечена на 24 февраля. Ее дата выбрана с особым смыслом. Ведь февраль — второй месяц года, символизировал номер, под которым выступала Джианна, а 24 — игровой номер Брайанта, принадлежавший игроку в течение большей части карьеры. На приглашении на церемонию были изображены бабочки, так любимые девочкой, а само прощание получило название «Праздник жизни для Коби и Джианны».

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Плачущий Джордан, матерящийся Шакил

Все происходящее действительно мало напоминало поминки. Сложно назвать поминками действие, на котором между выступлениями родственников и друзей Коби поют Бейонсе и Кристина Агилера, а саму церемонию ведет известный комик и телеведущий Джимми Киммел. Баскетболист был частым гостем его вечернего шоу. Но ведь это как раз в стиле Коби. И совершенно точно он был бы против рек слез и грустных лиц в зале.

Когда слово взяла вдова Брайанта Ванесса, ком к горлу подкатил даже у самых стойких. Рассказав, каким классным отцом был Коби, мать четырех девочек всей своей душой обратилась к одной из них — навеки 13-летней Мамбасите, которая погибла в этой страшной трагедии…

Сразу после ее выступления была исполнена бетховенская «Лунная соната», любимая мелодия Коби. А дальше… Дальше все присутствующие и те, кто смотрел трансляцию церемонии, увидели слезы Его Воздушества. Возможно, всего второй раз в жизни. Последний раз Майкл Джордан так не сдерживал свои эмоции, когда завершал карьеру.

Нет более веселого и жизнерадостного человека в современном баскетболе, чем Шакил О’Нил. Их богатая с Коби история взаимоотношений и противостояния уже обросла мифами и легендами. Большой и веселый человек не стал даже в такой день поддаваться депрессии и ввернул в свои воспоминания о Коби фирменную «мазафаку».

«Дорогой баскетбол»

Когда трогательные речи и видеоролики на кубе закончились, скандирование трибун «Коби, Коби, Коби» не замолкало еще несколько минут. Пришло время кульминации церемонии. Если рукотворный памятник Брайанту — вопрос времени, можно не сомневаться, что он появится у стен «Стэйплс-центра» в ближайшие годы, то памятник нерукотворный Коби создал себе сам еще при жизни. Снятая в 2017 году анимационная короткометражка «Дорогой баскетбол» длится чуть более пяти минут и основана на стихотворении, в котором Коби объявил о завершении своей спортивной карьеры. Он же читает в ней и закадровый текст.

В 2018 году спортсмен, выступивший как продюсер, получил за фильм «Оскар». Но не это главное, конечно. За пять минут легенда баскетбола смог трогательно признаться в любви к этой игре, которая родилась еще в детстве, рассказать о том, что сам он и игра отдали друг другу все, что было возможно.

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Мир попрощался с Коби, Коби попрощался с миром. Так уходят великие.