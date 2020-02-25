Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Оттава Сенаторз
ОТ
43
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Барселона
Футбол. Зарубежный
24.02
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
32
Все события
Фоторепортажи
18Самые известные ученицы Тутберидзе
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
10:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слезы Джордана и «Лунная соната». Как мир прощался с Коби Брайантом

В Лос-Анджелесе прошла официальная церемония прощания с великим баскетболистом и его дочерью.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Церемония прощания с легендой баскетбола и его дочерью Джианной состоялась спустя почти месяц после страшной катастрофы, унесшей несколько жизней 26 января. В «Стэйплс-центре», где Коби Брайант отыграл 17 лет из 20 своей карьеры в «Лейкерс», не было ни гробов, ни черно-белых фотографий погибших в траурных рамках. Была утопавшая в красных розах сцена, на которую поднимались самые близкие Коби и его ребенку люди: жена и мама Ванесса, Дайана Таурази, Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Шакил О’Нил, без которого невозможно представить Коби. Как и Шака без Мамбы. Фил Джексон, Грегг Попович, Док Риверс. Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук прилетели на церемонию, несмотря на то, что их «Хьюстон» в этот же день играл дома с «Нью-Йорком».

А еще были две игровые майки Коби с номерами 8 и 24 под сводами арены, которые подсвечивались так, что было видно только их. И 20 тысяч человек, заполнивших «Стэйплс-центр», чтобы попрощаться с человеком, который дарил им счастье, был и остается символом их любимой игры. Еще десятки тысяч — вокруг арены, миллионы — смотревших трансляцию на официальном аккаунте НБА на YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Частные похороны погибших отца и дочери уже состоялись. Они были настолько закрыты, что неизвестно даже точное место погребения. Но официальная публичная церемония прощания была намечена на 24 февраля. Ее дата выбрана с особым смыслом. Ведь февраль — второй месяц года, символизировал номер, под которым выступала Джианна, а 24 — игровой номер Брайанта, принадлежавший игроку в течение большей части карьеры. На приглашении на церемонию были изображены бабочки, так любимые девочкой, а само прощание получило название «Праздник жизни для Коби и Джианны».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Плачущий Джордан, матерящийся Шакил

Все происходящее действительно мало напоминало поминки. Сложно назвать поминками действие, на котором между выступлениями родственников и друзей Коби поют Бейонсе и Кристина Агилера, а саму церемонию ведет известный комик и телеведущий Джимми Киммел. Баскетболист был частым гостем его вечернего шоу. Но ведь это как раз в стиле Коби. И совершенно точно он был бы против рек слез и грустных лиц в зале.

Когда слово взяла вдова Брайанта Ванесса, ком к горлу подкатил даже у самых стойких. Рассказав, каким классным отцом был Коби, мать четырех девочек всей своей душой обратилась к одной из них — навеки 13-летней Мамбасите, которая погибла в этой страшной трагедии…

Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после ее выступления была исполнена бетховенская «Лунная соната», любимая мелодия Коби. А дальше… Дальше все присутствующие и те, кто смотрел трансляцию церемонии, увидели слезы Его Воздушества. Возможно, всего второй раз в жизни. Последний раз Майкл Джордан так не сдерживал свои эмоции, когда завершал карьеру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нет более веселого и жизнерадостного человека в современном баскетболе, чем Шакил О’Нил. Их богатая с Коби история взаимоотношений и противостояния уже обросла мифами и легендами. Большой и веселый человек не стал даже в такой день поддаваться депрессии и ввернул в свои воспоминания о Коби фирменную «мазафаку».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Дорогой баскетбол»

Когда трогательные речи и видеоролики на кубе закончились, скандирование трибун «Коби, Коби, Коби» не замолкало еще несколько минут. Пришло время кульминации церемонии. Если рукотворный памятник Брайанту — вопрос времени, можно не сомневаться, что он появится у стен «Стэйплс-центра» в ближайшие годы, то памятник нерукотворный Коби создал себе сам еще при жизни. Снятая в 2017 году анимационная короткометражка «Дорогой баскетбол» длится чуть более пяти минут и основана на стихотворении, в котором Коби объявил о завершении своей спортивной карьеры. Он же читает в ней и закадровый текст.

В 2018 году спортсмен, выступивший как продюсер, получил за фильм «Оскар». Но не это главное, конечно. За пять минут легенда баскетбола смог трогательно признаться в любви к этой игре, которая родилась еще в детстве, рассказать о том, что сам он и игра отдали друг другу все, что было возможно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мир попрощался с Коби, Коби попрощался с миром. Так уходят великие.

А уже вечером в «Стэйплс-центр» вернулся его величество баскетбол: «Клипперс» принимали «Мемфис». Скрип кроссовок и звук залетающего в корзину мяча сложили еще одну прекрасную речь в память о легенде, которая никогда не умрет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
Россия провалила ЧМ. Наш биатлон третий год живет в хаосе
Стали известны подробности ДТП с участием Бучневича и Шестеркина
Триллер «Ливерпуля» и «Вест Хэма»: голливудский сюжет и 5 голов
«Ови с Ковальчуком заранее обговорили, что хотят играть вместе»
«Он за слова отвечает!»: Емельяненко побоксировал с Кадыровым
Российского хоккеиста обменяли из «Оттавы» в «Колорадо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь