«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Нью-Орлеан» в матче НБА

Встреча, прошедшая во вторник в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 118:109 (30:26, 34:32, 24:28, 30:23) в пользу хозяев, в составе которых 40 очков набрал Леброн Джеймс, дабл-дабл сделал Энтони Дэвис (21 очко, 14 подборов). У «Нью-Орлеана» 34 очка на счету Брэндона Ингрэма.