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12:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Нью-Орлеан» в матче НБА

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая во вторник в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 118:109 (30:26, 34:32, 24:28, 30:23) в пользу хозяев, в составе которых 40 очков набрал Леброн Джеймс, дабл-дабл сделал Энтони Дэвис (21 очко, 14 подборов). У «Нью-Орлеана» 34 очка на счету Брэндона Ингрэма.

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Результаты других встреч дня:

«Индиана» — «Шарлотт» — 119:80;.

«Торонто» — «Милуоки» — 97:108;.

«Чикаго» — «Оклахома-Сити» — 122:124;.

«Денвер» — «Детройт» — 115:98;.

«Портленд» — «Бостон» — 106:118;.

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 94:112.

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