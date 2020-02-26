«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Нью-Орлеан» в матче НБА
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая во вторник в
Результаты других встреч дня:
«Индиана» — «Шарлотт» — 119:80;.
«Торонто» — «Милуоки» — 97:108;.
«Чикаго» — «Оклахома-Сити» — 122:124;.
«Денвер» — «Детройт» — 115:98;.
«Портленд» — «Бостон» — 106:118;.
«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 94:112.