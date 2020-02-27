Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сан-Антонио» в матче НБА
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Даллас Мэверикс» нанесли поражение «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Даллас Мэверикс» нанесли поражение «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в среду в
Результаты остальных матчей игрового дня:
«Вашингтон» — «Бруклин» — 110:106,
«Кливленд» — «Филадельфия» — 108:94,
«Шарлотт» — «Нью-Йорк Никс» — 107:101,
«Атланта» — «Орландо» — 120:130,
«Майами» — «Миннесота» — 126:129,
«Хьюстон» — «Мемфис» — 140:112,
«Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 92:102,
«Юта» — «Бостон» — 103:114.