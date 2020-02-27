Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сан-Антонио» в матче НБА

Встреча, прошедшая в среду в Сан-Антонио, завершилась со счетом 109:103 (36:20, 23:29, 29:28, 21:26) в пользу гостей. В составе «Мэверикс» трипл-дабл сделал Лука Дончич (26 очков, 10 подборов и 14 передач), его партнер по команде Кристапс Порзингис записал в актив дабл-дабл (28 очков, 12 подборов). У «Сан-Антонио» 27 очков набрал Демар Дерозан, к которым он добавил 8 подборов и 9 передач.