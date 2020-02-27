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11:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сан-Антонио» в матче НБА

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Даллас Мэверикс» нанесли поражение «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в среду в Сан-Антонио, завершилась со счетом 109:103 (36:20, 23:29, 29:28, 21:26) в пользу гостей. В составе «Мэверикс» трипл-дабл сделал Лука Дончич (26 очков, 10 подборов и 14 передач), его партнер по команде Кристапс Порзингис записал в актив дабл-дабл (28 очков, 12 подборов). У «Сан-Антонио» 27 очков набрал Демар Дерозан, к которым он добавил 8 подборов и 9 передач.

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Результаты остальных матчей игрового дня:

«Вашингтон» — «Бруклин» — 110:106,

«Кливленд» — «Филадельфия» — 108:94,

«Шарлотт» — «Нью-Йорк Никс» — 107:101,

«Атланта» — «Орландо» — 120:130,

«Майами» — «Миннесота» — 126:129,

«Хьюстон» — «Мемфис» — 140:112,

«Финикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 92:102,

«Юта» — «Бостон» — 103:114.

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