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13:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейкерс» победили «Голден Стэйт» в матче НБА

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в четверг в Сан-Франциско, завершилась со счетом 116:86 (24:24, 30:28, 40:17, 22:17) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, набравший 23 очка, его партнер по команде Кайл Кузма заработал 18 очков. У «Уорриорз» 23 очка в активе Эрика Пэскалла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил встречу из-за травмы.

Результаты других матчей игрового дня:

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Никс» — 115:106,

«Индиана» — «Портленд» — 106:100,

«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 112:108.

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