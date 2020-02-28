«Лейкерс» победили «Голден Стэйт» в матче НБА
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в четверг в
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил встречу
Результаты других матчей игрового дня:
«Филадельфия» — «Нью-Йорк Никс» — 115:106,
«Индиана» — «Портленд» — 106:100,
«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 112:108.