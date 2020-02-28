«Лейкерс» победили «Голден Стэйт» в матче НБА

Встреча, прошедшая в четверг в Сан-Франциско, завершилась со счетом 116:86 (24:24, 30:28, 40:17, 22:17) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, набравший 23 очка, его партнер по команде Кайл Кузма заработал 18 очков. У «Уорриорз» 23 очка в активе Эрика Пэскалла.