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10:24 (мск), источник: ТАСС

Трипл-дабл Гордона помог «Орландо» победить «Миннесоту» в матче НБА

ТАСС, 29 февраля. «Орландо» победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 136:125.

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Трипл-дабл в составе победителей оформил форвард Аарон Гордон. Он набрал 17 очков, сделал 11 подборов и 12 передач. Трипл-дабл стал для него первым в карьере. Самым результативным игроком «Орландо» стал защитник Теренс Росс — 33 очка, дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов оформил центровой Никола Вучевич.

В составе «Миннесоты» больше всех очков набрал защитник Д’Анджело Расселл (28). Дабл-дабл себе в актив записал форвард Хуанчо Эрнангомес (18 очков, 13 подборов).

«Орландо» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 27 побед и потерпев 32 поражения. «Миннесота» идет 14-й на Западе с 17 победами и 41 поражением.

Результаты других матчей дня: «Атланта» — «Бруклин» — 141:118; «Торонто» — «Шарлотт» — 96:98; «Майами» — «Даллас» — 126:118; «Мемфис» — «Сакарменто» — 101:104; «Милуоки» — «Оклахома» — 133:86; «Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 116:104.

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