Трипл-дабл Гордона помог «Орландо» победить «Миннесоту» в матче НБА

Трипл-дабл в составе победителей оформил форвард Аарон Гордон. Он набрал 17 очков, сделал 11 подборов и 12 передач. Трипл-дабл стал для него первым в карьере. Самым результативным игроком «Орландо» стал защитник Теренс Росс — 33 очка, дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов оформил центровой Никола Вучевич.