Трипл-дабл Гордона помог «Орландо» победить «Миннесоту» в матче НБА
ТАСС, 29 февраля. «Орландо» победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 136:125.
ТАСС, 29 февраля. «Орландо» победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 136:125.
«Орландо» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 27 побед и потерпев 32 поражения. «Миннесота» идет 14-й на Западе с 17 победами и 41 поражением.
Результаты других матчей дня: «Атланта» — «Бруклин» — 141:118; «Торонто» — «Шарлотт» — 96:98; «Майами» — «Даллас» — 126:118; «Мемфис» — «Сакарменто» — 101:104; «Милуоки» — «Оклахома» — 133:86; «Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 116:104.