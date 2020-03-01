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12:16 (мск), источник: ТАСС

«Голден Стэйт» переиграл «Финикс» и прервал серию из восьми поражений в НБА

ТАСС, 1 марта. «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Финикс» со счетом 115:99 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Голден Стэйта» Эрик Паскаль (25 очков), у «Финикса» больше всего очков набрал Девин Букер (21).

«Голден Стэйт» занимает 15-е место в Западной конференции, в активе клуба 13 побед при 47 поражениях. «Голден Стэйт» сумел прервать серию из восьми поражений. «Финикс» занимает 13-ю строчку в той же конференции, одержав 24 победы при 37 поражениях.

В следующем матче «Голден Стэйт» примет «Вашингтон» 2 марта, «Финикс» сыграет дома с «Торонто» 4 марта.

Результаты других матчей игрового дня:

«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 125:115;.

«Атланта» — «Портленд» — 129:117;.

«Майами» — «Бруклин» — 116:113;.

«Кливленд» — «Индиана» — 104:113;.

«Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 105:88;.

«Бостон» — «Хьюстон» — 110:111 ОТ;.

«Сан-Антонио» — «Орландо» — 114:113.

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