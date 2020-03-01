«Голден Стэйт» переиграл «Финикс» и прервал серию из восьми поражений в НБА

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Голден Стэйта» Эрик Паскаль (25 очков), у «Финикса» больше всего очков набрал Девин Букер (21).

«Голден Стэйт» занимает 15-е место в Западной конференции, в активе клуба 13 побед при 47 поражениях. «Голден Стэйт» сумел прервать серию из восьми поражений. «Финикс» занимает 13-ю строчку в той же конференции, одержав 24 победы при 37 поражениях.