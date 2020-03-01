«Голден Стэйт» переиграл «Финикс» и прервал серию из восьми поражений в НБА
ТАСС, 1 марта. «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Финикс» со счетом 115:99 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 1 марта. «Голден Стэйт» на выезде обыграл «Финикс» со счетом 115:99 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Голден Стэйта» Эрик Паскаль (25 очков), у «Финикса» больше всего очков набрал Девин Букер (21).
«Голден Стэйт» занимает 15-е место в Западной конференции, в активе клуба 13 побед при 47 поражениях. «Голден Стэйт» сумел прервать серию из восьми поражений. «Финикс» занимает 13-ю строчку в той же конференции, одержав 24 победы при 37 поражениях.
В следующем матче «Голден Стэйт» примет «Вашингтон» 2 марта, «Финикс» сыграет дома с «Торонто» 4 марта.
Результаты других матчей игрового дня:
«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 125:115;.
«Атланта» — «Портленд» — 129:117;.
«Майами» — «Бруклин» — 116:113;.
«Кливленд» — «Индиана» — 104:113;.
«Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 105:88;.
«Бостон» — «Хьюстон» — 110:111 ОТ;.
«Сан-Антонио» — «Орландо» — 114:113.