Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграли «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграли «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Игра в Новом Орлеане завершилась победой гостей со счетом 122:114 (29:33, 34:28, 30:34, 29:19).
Результаты других матчей дня:
«Миннесота» — «Даллас» — 91:111,
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия» — 136:130,
«Денвер» — «Торонто» — 133:118,
«Сакраменто» — «Детройт» — 106:100,
«Голден Стэйт» — «Вашингтон» — 110:124.