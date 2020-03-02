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12:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграли «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Игра в Новом Орлеане завершилась победой гостей со счетом 122:114 (29:33, 34:28, 30:34, 29:19). Трипл-дабл у «Лейкерс» сделал Леброн Джеймс (34 очка, 12 подборов, 13 передач). Еще 20 очков команде принес Кайл Кузма. У «Пеликанс» 35 очков на счету Зайона Уильямсона.

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Результаты других матчей дня:

«Миннесота» — «Даллас» — 91:111,

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия» — 136:130,

«Денвер» — «Торонто» — 133:118,

«Сакраменто» — «Детройт» — 106:100,

«Голден Стэйт» — «Вашингтон» — 110:124.

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