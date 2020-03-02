Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА

Игра в Новом Орлеане завершилась победой гостей со счетом 122:114 (29:33, 34:28, 30:34, 29:19). Трипл-дабл у «Лейкерс» сделал Леброн Джеймс (34 очка, 12 подборов, 13 передач). Еще 20 очков команде принес Кайл Кузма. У «Пеликанс» 35 очков на счету Зайона Уильямсона.