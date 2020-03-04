«Лейкерс» победили «Филадельфию», у Леброна и Дэвиса дабл-даблы
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Сиксерс» в матче регулярного чемпионата.
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Сиксерс» в матче регулярного чемпионата.
До середины второй четверти в счёте лидировала «Филадельфия», однако затем «Лейкерс» перехватили инициативу и довели дело до победы. Окончательный счёт — 120:107 в пользу клуба из
Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), который сделал
После этой победы «Лейкерс» закрепились на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции. У клуба из