«Лейкерс» победили «Филадельфию», у Леброна и Дэвиса дабл-даблы

Источник: AP 2020

До середины второй четверти в счёте лидировала «Филадельфия», однако затем «Лейкерс» перехватили инициативу и довели дело до победы. Окончательный счёт — 120:107 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), который сделал дабл-дабл, набрав 37 очков, собрав 12 подборов и отдав 2 результативные передачи. Его партнёр Леброн Джеймс также отметился дабл-даблом: 22 очка, 7 подборов и 14 передач.