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6 марта, источник: Спорт-Экспресс

Шакилу О’Нилу — 48. Он побеждал в НБА с «Лейкерс» и «Майами»

Сегодня отмечает 48-летие четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил.

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Центровой выступал в НБА с 1992 по 2011 год, защищая цвета «Орландо», «Лейкерс», «Майами», «Финикса», «Кливленда» и «Бостона». В 2000, 2001 и 2002 году он стал чемпионом НБА в составе «Лейкерс», все три раза он признавался самым ценным игроком финала, а в 2000 году — еще и самым ценным игроком сезона. В 2006 году О’Нил завоевал свой четвертый чемпионский перстень, уже в составе «Хит».

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В составе сборной США О’Нил завоевывал золото Олимпиады-1996 в Атланте и чемпионата мира-1994. Также баскетболист 15 раз участвовал в Матче звезд НБА. В списке лучших снайперов лиги он занимает 8-е место с 28 596 очками в 1207 играх.

«Лейкерс» О’Нил покинул в 2004 году, по неофициальной информации — из-за конфликта с другим лидером команды Коби Брайантом. На церемонии прощания с Брайантом, который разбился в результате крушения вертолета, О’Нил не смог сдержать слез.

Помимо карьеры баскетболиста, О’Нил пытался сделать карьеру рэпера, а также снялся в нескольких голливудских фильмах, включая главную роль супергероя по прозвищу «Сталь» в одноименной картине 1997 года.

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