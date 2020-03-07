Трипл-дабл Леверта принес «Бруклину» победу над «Сан-Антонио» в матче НБА
ТАСС, 7 марта. «Бруклин» обыграл «Сан-Антонио» со счетом 139:120 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 7 марта. «Бруклин» обыграл «Сан-Антонио» со счетом 139:120 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным у победителей стал защитник Карис Леверт, сделавший первый
«Бруклин» занимает седьмое место в Восточной конференции, одержав 28 побед при 34 поражениях. «Сан-Антонио» расположился на 11-м месте на Западе — 26 побед и 35 поражений.
Другие результаты дня:
«Вашингтон» — «Атланта» — 118:112;.
«Нью-Йорк» — «Оклахома» — 103:126;.
«Бостон» — «Юта» — 94:99;.
«Миннесота» — «Орландо» — 118:132;.
«Чикаго» — «Индиана» — 102:108.