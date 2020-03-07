«Лейкерс» впервые с 2013 года вышли в плей-офф НБА
ТАСС, 7 марта. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Милуоки» со счетом 113:103 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 7 марта. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Милуоки» со счетом 113:103 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который набрал 37 очков, а также сделал 8 подборов и отдал 7 результативных передач. В составе «Милуоки» больше всего очков набрал форвард Яннис Адетокунбо (32), также на его счету 12 подборов и 6 передач.
«Лейкерс» лидируют в Западной конференции НБА, одержав 48 побед в 61 матчах, и благодаря этой победе досрочно вышли в
В следующем матче 8 марта «Лейкерс» в гостях встретятся с «Клипперс», на следующий день «Милуоки» сыграет в гостях с «Финиксом».