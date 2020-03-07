«Лейкерс» впервые с 2013 года вышли в плей-офф НБА

Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который набрал 37 очков, а также сделал 8 подборов и отдал 7 результативных передач. В составе «Милуоки» больше всего очков набрал форвард Яннис Адетокунбо (32), также на его счету 12 подборов и 6 передач.

«Милуоки» и «Лейкерс» уже встречались в нынешнем сезоне НБА. 20 декабря 2019 года домашнюю победу одержал «Милуоки» (111:104).

«Лейкерс» лидируют в Западной конференции НБА, одержав 48 побед в 61 матчах, и благодаря этой победе досрочно вышли в плей-офф — впервые с 2013 года. «Милуоки» возглавляет Восточную конференцию (53 победы после 63 игр), ранее уже обеспечив участие в плей-офф нынешнего сезона.

В следующем матче 8 марта «Лейкерс» в гостях встретятся с «Клипперс», на следующий день «Милуоки» сыграет в гостях с «Финиксом».