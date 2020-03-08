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09:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Трипл-дабл Хардена не помог «Хьюстону» уйти от поражения в игре с «Шарлотт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» принимал «Хьюстон Рокетс».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила в Шарлотте (США) на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 108:99.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал 30-летний атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл. В его коллекции 30 очков, 10 подборов и 14 передач.

Самый значительный вклад в победу «Шарлотт» внёс американский защитник Терри Розир, набравший 24 очка и совершивший 3 подбора и 6 передач.

«Шарлотт Хорнетс» (22−41) занимает 10-е место в Восточной конференции. «Хьюстон Рокетс» (39−23) — 5-е на Западе.

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