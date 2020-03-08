В «Голден Стэйт» заверили, что Карри не заражён коронавирусом
7 марта стало известно, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри пропустит матч регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс».
7 марта стало известно, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри пропустит матч регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс».
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«У Стефена Карри диагностирован грипп А. У него нет специфических признаков заражения коронавирусом. Стефен заболел сезонным гриппом. Мы уже начали лечение», — говорится в заявлении
Напомним, на сегодняшний день коронавирус поразил более 100 тысяч человек, из них более 3 тысяч случаев оказались летальными.