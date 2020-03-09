«Лейкерс» обыграли «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Матч лидеров Западной конференции завершился победой «Лейкерс» со счетом 112:103 (27:25, 22:28, 36:28, 27:22).
Самыми результативными в составе победителей стали Леброн Джеймс (28 очков, 7 подборов, 9 передач), Энтони Дэвис (30 очков, 8 подборов, 2 передачи) и Эвери Брэдли (24 очка). У «Клипперс» на паркете выделялись Кавай Ленард (27 очков), Пол Джордж (31 очко, 6 подборов, 3 передачи) и Монтрезл Харрелл (20 очков, 8 подборов).
Ранее баскетболисты «Лейкерс» впервые с сезона-2012/13 гарантировали себе выход в
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Бруклин» — «Чикаго» — 110:107,
«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 107:120.