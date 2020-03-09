«Лейкерс» обыграли «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА

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Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, набравшим более 34 тыс. очков за карьеру

Самыми результативными в составе победителей стали Леброн Джеймс (28 очков, 7 подборов, 9 передач), Энтони Дэвис (30 очков, 8 подборов, 2 передачи) и Эвери Брэдли (24 очка). У «Клипперс» на паркете выделялись Кавай Ленард (27 очков), Пол Джордж (31 очко, 6 подборов, 3 передачи) и Монтрезл Харрелл (20 очков, 8 подборов).