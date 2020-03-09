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12:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейкерс» обыграли «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

Матч лидеров Западной конференции завершился победой «Лейкерс» со счетом 112:103 (27:25, 22:28, 36:28, 27:22).

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Самыми результативными в составе победителей стали Леброн Джеймс (28 очков, 7 подборов, 9 передач), Энтони Дэвис (30 очков, 8 подборов, 2 передачи) и Эвери Брэдли (24 очка). У «Клипперс» на паркете выделялись Кавай Ленард (27 очков), Пол Джордж (31 очко, 6 подборов, 3 передачи) и Монтрезл Харрелл (20 очков, 8 подборов).

Ранее баскетболисты «Лейкерс» впервые с сезона-2012/13 гарантировали себе выход в плей-офф.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Бруклин» — «Чикаго» — 110:107,

«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 107:120.

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