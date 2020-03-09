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12:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Финикс» победил «Милуоки» в матче НБА, Рубио оформил трипл-дабл

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Лидер Восточной конференции НБА «Милуоки» потерпел поражение от «Финикса» в выездном матче регулярного чемпионата.

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Источник: AP 2020

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 140:131 (47:28, 30:31, 25:32, 38:40). В составе хозяев Рики Рубио оформил трипл-дабл (25 очков, 13 подборов и 13 передач), Микал Бриджес записал себе в актив дабл-дабл (21 очко и 10 подборов), Девин Букер набрал 36 очков, у проигравших самым результативным стал Крис Миддлтон (39 очков).

Результаты других матчей дня в НБА:

«Бостон» — «Оклахома-Сити» — 104:105,

«Вашингтон» — «Майами» — 89:100,

«Хьюстон» — «Орландо» — 106:126,

«Кливленд» — «Сан-Антонио» 132:129 (после овертайма),

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 96:84,

«Сакраменто» — «Торонто» — 113:118,

«Даллас» — «Индиана» — 109:112.

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