«Финикс» победил «Милуоки» в матче НБА, Рубио оформил трипл-дабл

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 140:131 (47:28, 30:31, 25:32, 38:40). В составе хозяев Рики Рубио оформил трипл-дабл (25 очков, 13 подборов и 13 передач), Микал Бриджес записал себе в актив дабл-дабл (21 очко и 10 подборов), Девин Букер набрал 36 очков, у проигравших самым результативным стал Крис Миддлтон (39 очков).