«Финикс» победил «Милуоки» в матче НБА, Рубио оформил трипл-дабл
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Лидер Восточной конференции НБА «Милуоки» потерпел поражение от «Финикса» в выездном матче регулярного чемпионата.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Лидер Восточной конференции НБА «Милуоки» потерпел поражение от «Финикса» в выездном матче регулярного чемпионата.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 140:131 (47:28, 30:31, 25:32, 38:40). В составе хозяев Рики Рубио оформил
Результаты других матчей дня в НБА:
«Бостон» — «Оклахома-Сити» — 104:105,
«Вашингтон» — «Майами» — 89:100,
«Хьюстон» — «Орландо» — 106:126,
«Кливленд» — «Сан-Антонио» 132:129 (после овертайма),
«Нью-Йорк» — «Детройт» — 96:84,
«Сакраменто» — «Торонто» — 113:118,
«Даллас» — «Индиана» — 109:112.