«Милуоки» проиграл в третий раз подряд и другие результаты игрового дня НБА
9 марта состоялось три матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
9 марта состоялось три матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
«Атланта Хоукс» дома в двух овертаймах победил «Шарлотт Хорнетс». Трэй Янг («Атланта») сделал
«Милуоки Бакс» в гостях уступил «Денвер Наггетс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») не играл
«Торонто Рэпторс» на выезде обыграл «Юту Джаз». Серж Ибака и Паскаль Сиакам (оба — «Торонто») оформили по дабл-даблу: первый набрал 27 очков, собрал 13 подборов и отдал 3 передачи, а второй — 27 очков, 11 подборов и 8 передач. Окончательный счёт — 101:92 в пользу «Рэпторс».