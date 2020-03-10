«Милуоки» проиграл в третий раз подряд и другие результаты игрового дня НБА

«Атланта Хоукс» дома в двух овертаймах победил «Шарлотт Хорнетс». Трэй Янг («Атланта») сделал дабл-дабл, набрав 31 очко, собрав 4 подбора и отдав 16 передач. Окончательный счёт — 143:138 в пользу «Хоукс».

«Торонто Рэпторс» на выезде обыграл «Юту Джаз». Серж Ибака и Паскаль Сиакам (оба — «Торонто») оформили по дабл-даблу: первый набрал 27 очков, собрал 13 подборов и отдал 3 передачи, а второй — 27 очков, 11 подборов и 8 передач. Окончательный счёт — 101:92 в пользу «Рэпторс».