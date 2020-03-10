Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Чертаново
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Аризона Койотс
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Флорида Пантерз
12
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Б
32
Футбол. Зарубежный
22:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
9.03
Лестер
Астон Вилла
40
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
10:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милуоки» проиграл в третий раз подряд и другие результаты игрового дня НБА

9 марта состоялось три матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Наверх
Источник: AP 2020

«Атланта Хоукс» дома в двух овертаймах победил «Шарлотт Хорнетс». Трэй Янг («Атланта») сделал дабл-дабл, набрав 31 очко, собрав 4 подбора и отдав 16 передач. Окончательный счёт — 143:138 в пользу «Хоукс».

«Милуоки Бакс» в гостях уступил «Денвер Наггетс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») не играл из-за травмы колена. Итоговый счёт — 109:95 в пользу «Денвера».

«Торонто Рэпторс» на выезде обыграл «Юту Джаз». Серж Ибака и Паскаль Сиакам (оба — «Торонто») оформили по дабл-даблу: первый набрал 27 очков, собрал 13 подборов и отдал 3 передачи, а второй — 27 очков, 11 подборов и 8 передач. Окончательный счёт — 101:92 в пользу «Рэпторс».

 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Звезда "Дома-2" выходит замуж за известного спортсмена!
Ари снова наказал «Спартак»: забил бывшим 8-й гол в 11 матчах
Овечкин — гений. Забил гол и поднял «Вашингтон» на камбэк
Сегодня в Лиге чемпионов пройдут ответные матчи 1/8 финала
«Салават» в гостях обыграл «Авангард» и вышел вперед в серии КХЛ
«Катастрофа была во всем»: Карпин — о победе в матче с ЦСКА
В Италии запретили все спортивные мероприятия до 3 апреля
Американский легкоатлет избежал наказания за допинг
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь